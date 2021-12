DFB-Auswahl startet am 26. März mit Heimspiel ins WM-Jahr

Frankfurt/Main (dpa)

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit einem Heimspiel ins WM-Jahr. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick bestreitet sein erstes Länderspiel 2022 am 26. März in Sinsheim. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) im Anschluss an eine Präsidiumssitzung mit.

Von dpa