DFB-Team unterstützt SOS-Kinderdorf in Nepal

Das kündigte DFB-Präsident Bernd Neuendorf im WM-Teamquartier der DFB-Auswahl in Al-Ruwais im Norden Katars an. «Wir glauben, dass das eine Maßnahme ist, die ein wirkliches Zeichen setzt, die nachhaltig ist», sagte Neuendorf. Die Nationalspieler «haben ein sehr gutes Sensorium für die Situation, in der wir uns neben dem Fußball befinden.»

In Katar leben hunderttausende Gastarbeiter, insbesondere aus Nepal und Indien. Deren Lebensbedingungen hatten in den vergangenen Jahren immer wieder für lautstarke Kritik am WM-Gastgeber gesorgt. «Wir wollen da unterstützen, wo die Menschen herkommen», sagte Neuendorf. Für die Kinder in Nepal solle sich die Situation, wegen Armut auswandern zu müssen, nicht wiederholen. Finanziert wird die Aktion über die 2020 gegründete Stiftung der Nationalmannschaft. «Das ist Geld, das von der Mannschaft kommt», sagte Neuendorf.