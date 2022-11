Dreierpack für AS Monaco: WM-Chance für Volland?

Nur wenige Stunden nach dem WM-Aus von Timo Werner hat sich ein anderer deutscher Stürmer nach langer Verletzungspause eindrucksvoll zurückgemeldet: Kevin Volland. Mit drei Toren besiegelte der Ex-Leverkusener beim 4:1 der AS Monaco gegen Roter Stern Belgrad das Weiterkommen in der Europa League.

Glänzte mit drei Toren: Kevin Volland in Aktion für AS Monaco.

An die WM wollte der Torjäger nach seiner Glanzleistung nicht denken: «Ehrlich gesagt konzentriere ich mich auf meinen Verein und versuche, für Monaco das Beste aus mir herauszuholen. Nach meiner Knöchelverletzung muss ich jetzt in Topform bleiben und noch stärker werden, und wir werden sehen, was die Zukunft mit Deutschland für mich bereithält.»

Nach seiner Verletzung Ende August beim 1:1 im Auswärtsspiel gegen Paris Saint-Germain hatte Volland mehrere Wochen pausieren müssen. Erst vor einer Woche im Europa-League-Spiel bei Ferencvaros Budapest hatte er erstmals wieder in der Startformation der Monegassen gestanden.

Volland gehörte 2021 zum deutschen EM-Aufgebot und kam in zwei Spielen zum Einsatz. Danach war er aber nur noch im November 2021 in der WM-Qualifikation für das Team von Bundestrainer Hansi Flick im Einsatz. Gut möglich, dass jetzt seine WM-Chancen wieder steigen. Zumal seit 3. November bekannt ist, dass Timo Werner wegen eines Risses der Syndesmose in Katar fehlen wird.