Kurz vor Mitternacht, als alle Umarmungen und Kuscheleien nach der Partie beendet waren und Louis van Gaal eine Tasse Kaffee mit Keks vor die Nase gesetzt worden war, packte der 70-Jährige aus. Nach Katar würde er in der Wochenmitte nicht fliegen, um die Auslosung zur Fußball-Weltmeisterschaft zu verfolgen. Wollte er keine Meilen sammeln? Hatte er keine Lust? Sind Auslosungen in seinem gesetzten Alter schon uninteressant?

Nein, van Gaal hat Corona, der notwendige negative PCR-Test würde für die Einreise ins Gastgeberland auf der arabischen Halbinsel nicht mehr positiv ausschlagen. Es war ein beiläufiges Statement, so eher dahin­geworfen, lapidar, tiefen­entspannt, nicht wirklich wichtig. Denn van Gaal hatte schon den langen Abend komplett ohne Mundschutz verbracht, nach der Partie herzte er auch seinen früheren Lieblingsspieler Thomas Müller, den deutschen Torschützen. Körperkontakt, Eins-zu-eins-Situation. Heel goed.

Corona ist in den Niederlanden offenbar vorbei

Überhaupt: In den Niederlanden gibt es kein Covid-19 mehr. Diesen Eindruck musste ein jeder nach der Partie in der Amsterdam-Arena haben. Wer eine Maske trug unter den 50 000 Zuschauern, der durfte die Rolle des Exoten für sich in Anspruch nehmen. Was für ein Trottel, klar, muss ein Deutscher sein. So oder so ähnlich kam man sich vor. Weder in den Innenräumen, noch in der spektakulären Arena, und auch nicht außerhalb waren FFP2-Masken Trumpf. Was soll der Stoff? Stört nur beim Saufen und Singen.

Als nach Spielende die ­Zuschauer im Stau im Schneckentempo das Stadion verließen, dicht an dicht, beschlich den deutschen Beobachter ein eigenartiges Gefühl. Hier, in den Gängen der Johan-Cruyff-Arena, wurde in einer orangenen Massenbewegung eine Pandemie per Volksentscheid für be­endet erklärt.

Van Gaal: "Ich habe immer Glück"

Alles, was uns seit über zwei Jahren an ­Sicherheitsmaßnahmen und Hygienevorschriften begleitet hat, war vom Tisch gewischt. Einfach so. Die Frage bleibt, ob da der ängstliche Deutsche mit Maske nur weinerlich den Finger hob, Besserwisser halt, oder die nassforschen Niederländer, rotzfrech in ihrer calvinis­tischen Klarheit, einfach schon weiter sind.

Louis van Gaal jedenfalls, der königsgleich „het Elftal“ betreut und sich selbst als nahezu unfehlbar inszeniert, sagte am Ende seiner infektiösen Pressekonferenz seine allumfassende Wahrheit: „Ich habe immer Glück.“ Er meinte das auf den Sport bezogen, dass die Niederlande bei der WM-Auslosung auf Gastgeber Katar treffen würden. Kaffeesatzleserei halt, die Tasse stand vor ihm, so geht er auch mit dem immer noch tödlichen Virus um. Wahnsinn.