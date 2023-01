Wunschlösung oder Fehlbesetzung? Ein Pro und Contra zu Rudi Völler

Am Freitag hat der Deutsche Fußball-Bund Rudi Völler als neuen Direktor der A-Nationalmannschaft vorgestellt. Der 62-Jährige nimmt seine Arbeit offiziell am 1. Februar auf. Ist Völler der richtige Mann für die Nachfolge von Oliver Bierhoff, der nach dem debakulösen Vorrundenaus bei der WM in Katar gehen musste? Unsere Redakteure sind unterschiedlicher Meinung – ein Pro und Contra.

Pro: #TanteKäthe – Völler ist eine Übergangslösung

Die Revolution findet nicht statt. Natürlich nicht, nicht bei einem behäbigen Apparat wie dem Deutschen Fußball-Bund. Aber tatsächlich muss der DFB irgendwo anfangen, bei allen anstehenden Aufräumarbeiten auch wieder Stallgeruch produzieren, der nicht so fürchterlich stinkt. Rudi Völler ist dabei als netter Kerl, als Ex-Weltmeister und früherer Nationaltrainer sowie Intimkenner der Bundesliga gar nicht so fehl am Platze. Völler macht schon was her im deutschen Fußball, als eine Art Übergangslösung taugt er allemal, ein Innovationswunder sollte dennoch keiner erwarten.

Statt dem überkandidelten #Mannschaft und Oliver Bierhoffs abgehobenen Visionen gilt nun wieder mehr von dem #TanteKäthe – und damit Volksnähe. Die war fast gänzlich abhanden gekommen. Völler ist nicht der ganz große Wurf, aber mit Völler steht der DFB erst einmal wieder auf festem Boden.

Contra: Völler? Von vorgestern – Ansichten passen zum DFB

Rudi Völler hatte seinen Erfolg als DFB-Teamchef und war irgendwie mal kultig – das aber ist 20 Jahre her. Seine Berufung zum neuen Nationalmannschaftsdirektor zeigt klipp und klar: Neuanfang und Aufbruchstimmung sind Fremdwörter für den DFB.

Weil Bundestrainer Hansi Flick bleiben darf, braucht es drumherum neue Impulse. Die wird ein 62-Jähriger, der seit zwei Jahrzehnten munter das Süppchen des deutschen Fußballs mitkocht, keinesfalls liefern.

Dass Völlers Ansichten nicht zeitgemäß und schon gar nicht fortschrittlich sind, beweist seine Aussage, dass Innenministerin Nancy Faeser das Tragen der „One Love“-Binde „hätte lassen sollen“.

In dieses Bild passt, dass er Latte macchiato als „Frauengetränk“ abtut, niemals einen Fahrradhelm tragen oder Yoga machen würde. Zukunftsgewandt oder offen für Neues ist Völler nicht. Das passt zum DFB!