Tillman hofft auf Bundesliga: «Der Weg ist noch weit»

Nach seinem Profivertrag beim FC Bayern München und dem Torerfolg beim Debüt in der U21-Nationalmannschaft hofft Top-Talent Malik Tillman nun auch auf eine Premiere in der Fußball-Bundesliga.

«Ich hoffe, dass meine Chancen besser geworden sind. Aber man muss sich auch im Verein immer wieder zeigen und im Training beweisen und auf seine Chance warten», sagte der 19 Jahre alte Stürmer in einer Online-Medienrunde des DFB. «Das tue ich gerade - ich warte auf meine Chance», meinte Tillman, «und ich will sie dann auch nutzen, wenn ich sie bekomme.»

Der hoffnungsvolle Teenager des FC Bayern hatte beim 3:2 (1:1)-Sieg der U21 gegen Israel den Treffer zum 1:1 erzielt. Im September unterschrieb er beim deutschen Rekordmeister einen Lizenzspielervertrag bis zum 30. Juni 2024. Das sei der Traum eines jeden Fußballers, meinte der Offensivspieler. «An sich ist das eine sehr schöne Sache, aber es heißt noch nichts, der Weg ist noch weit, und ich muss auch noch viel an mir arbeiten.»

Eine Stammplatzgarantie hat er trotz der starken Vorstellung und seines Treffers beim neuen U21-Coach Antonio Di Salvo aber keineswegs. «Das ist nicht der Fall, man muss sich jeden Tag neu beweisen, dem Trainer immer wieder zeigen, was man drauf hat», sagte Tillmann.

Nach dem dritten Sieg im dritten EM-Qualifikationsspiel fährt der Europameister als Tabellenführer zum Auswärtsspiel in Ungarn am kommenden Dienstag (17.30 Uhr/ProSieben Maxx). «Ich werde alles dafür tun, dass ich wieder in der Startelf stehe», meinte Tillman. Bis dahin müsse er sich «genauso beweisen wie jeder andere auch».