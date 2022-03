Unglaublicher Musiala überzeugt im DFB-Trikot und weckt Hoffnungen

In der Amsterdam-Arena die Nummer 14 tragen zu dürfen, ist fast schon eine Verpflichtung. Der Fußball-Tempel ist nach Johan Cruyff benannt, dem Ziehvater von „Voetbal totaal“, er trug die 14 wie eine Eins. Er ist immer noch eine Legende, die unsichtbare führende Hand, der Über­vater des holländischen Fußballs – obwohl er mit 68 Jahren im Jahr 2016 in seiner zweiten Heimat, in Barcelona, starb.

Als der erst 19 Jahre alte Jamal Musiala mit dem Aufdruck 14 auf dem Rücken nach 69 Minuten am Dienstag den Platz verließ, nein, verlassen musste, weil Bundestrainer Hansi Flick die Auswechselung angeordnet hatte, da schien dieser junge Kerl beflügelt vom Cruyffschen Geist. Es war eine fantastische Vorstellung von Musiala, und es war vor allem der nächste große Schritt vom Supertalent zum möglichen Superstar im deutschen Mittelfeld. Das 1:1 im Nachbarschaftsduell mit Holland hatte er entscheidend mitgeprägt, sein Vereinskollege Thomas Müller hatte für die Führung gesorgt (45.).

Musiala als Platzhalter für Kimmich

Musiala hatte praktisch nur Platzhalter gespielt für den Vaterfreuden entgegensehenden Joshua Kimmich. Beide spielen für Bayern München, Kimmich ist Platzhirsch auf der Sechs, der zentralen defensiven Mittelfeldposition. Diese Rolle besetzt Flick gerne doppelt, eine „Doppel-Sechs“ also. Dem „Fliegengewichtler“ Musiala war diese Rolle bislang nicht zugetraut worden, eher nur die des filigranen Feingeistes am Ball.

„Ja, Jamal hat das herausragend gemacht“, lobte Flick – und war wohl selbst davon überrascht, wie konsequent und körperlich der schmächtige Musiala zu Werke ging. „Außergewöhnlich war das, was er gegen den Ball spielte.“ Mit dem Ball spielen, damit sind Offensivaktionen gemeint. Defensiv wird dagegen heute vornehmlich von „gegen den Ball gespielt“ geredet. Und Musiala mit 1,83 Meter Körpergröße und nur 70 Kilogramm Lebendgewicht wischte mit dem Feudel unbeschwert durchs Oranje-Mittelfeld, und das eine gute Stunde lang, er machte alles.

„ Für mich waren beide Spiele, auch das gegen Israel, wichtig und gut. “ Jamal Musiala

„Für mich waren beide Spiele, auch das gegen Israel, wichtig und gut. Hansi Flick ist einer meiner Lehrer, ich spreche viel mit ihm“, sagte Musiala fast schon flüsternd in der Pressekonferenz nach der Partie. Der Bundes­trainer musste ihm noch an der Seitenlinie erklären, warum er rausmusste nach 69 Minuten. Er wollte doch nur spielen, weiterspielen. Doch dies war in Musialas elftem Länderspiel-Einsatz auch eine Kampfansage an die Arrivierten, an Kimmich, Leon Goretzka oder Ilkay Gündogan. An dieser Stelle hat Deutschland im WM-Jahr nun wirklich keinerlei Personalsorgen. Auf der Mittelstürmer-Position dagegen herrscht Stillstand.

Unterschiedsspieler de Jong

Als Musiala ging, erreichte beim Gegner Frenkie de Jong Betriebstemperatur. Der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona ist auch erst 24 Jahre alt. Dass die Gast­geber nach einer schwachen ersten Stunde fast noch ­gewonnen hätten, lag vor ­allem an ihm, auch am Ausgleich durch Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) war er beteiligt. Als Musiala gegangen war, blühte de Jong vollends auf.

Zwei noch junge Fußballer, die dem 1:1 ihre persönlichen Stempel aufdrückten. Vielleicht war das schon das Aufeinandertreffen zweier WM-Stars von Katar. Das letzte Wort hatte dann, wie immer, „Bonds­coach“ Louis van Gaal: „Die letzte halbe Stunde von uns war nicht gut, sie war fantastisch. Den Dreh verdanken wir Frenkie de Jong.“