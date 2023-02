Platz eins greifbar: Union als Favorit ins Schalke-Spiel

Der 1. FC Union hat seit 15 Partien kein Bundesliga-Heimspiel mehr verloren, Schalke 04 ist seit 37 Spielen im Fußball-Oberhaus auswärts sieglos. Berlins Trainer Urs Fischer sind vor dem Duell (15.30 Uhr/DAZN) zwischen dem Tabellen-Zweiten und dem Schlusslicht aber alle Statistiken egal.

«Alles, was gewesen ist, interessiert mich nicht. Es wird ein ganz schwieriges Spiel. Es gilt anzuknüpfen an die Leistungen der letzten Spiele», forderte der Schweizer.

Mit dem Ausrufen des Europacups als Saisonziel am Samstag folgte Union dem erfolgreichen Muster der Vorsaison, als auch erst nach dem Erreichen der 40-Punkte-Marke höhere Ambitionen formuliert wurden. Fakt ist aber auch: Nach dem 2:3 des FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach können die Eisernen mit einem Sieg gegen Schalke wieder an die Tabellenspitze springen.

Vom möglichen Titelgewinn hatte Fischer am Samstag nicht gesprochen. Beim Hinspiel in Gelsenkirchen hatte Union im August beim 6:1 den höchsten Bundesliga-Sieg der Club-Historie gefeiert.

Nach dem 0:0 im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde bei Ajax Amsterdam kündigte Fischer eine veränderte Formation an. «Rotation logisch, dieses Spiel am Donnerstag hat Kraft gekostet, auch im Kopf von der mentalen Seite her, da braucht es eine gewisse Frische auf dem Platz. Wie groß die Rotation sein wird, werden wir morgen sehen», sagte Fischer, der am Montag seinen 57. Geburtstag feiert - möglicherweise als Bundesliga-Spitzenreiter.