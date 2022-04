Pressestimmen zum Halbfinale Liverpool-Villarreal

Großbritannien

«The Sun»: «Die Roten stehen mit einem Bein im Champions-League-Finale, nachdem ein schneller Doppelschlag den hartnäckigen Widerstand der Gäste beendet.»

«Daily Mail»: «Liverpool hat am Ende das bekommen, was es verdient hat, aber es hat eine ganze Weile gedauert.»

«The Independent»: «Liverpool steht kurz davor, zum zehnten Mal an dem Höhepunkt des europäischen Fußballs teilzunehmen, aber erst nach einem 2:0-Sieg, der sich sehr weit von einer Höchstleistung entfernt anfühlte. (...) Es gab Momente, in denen es schwerfiel, sich nicht zu fragen, wie genau Bayern München ausgeschieden ist.»

Spanien

«Marca»: «In einem Champions-League-Halbfinale muss man nicht nur sein Bestes geben, sondern auch die Göttin des Glücks auf seiner Seite haben, und beim ersten Tor traf das Pech die Gelben.»

«El País»: «Villarreals Vorhängeschloss zerbarst in Anfield. Nachdem es in Turin und München eiserne Stärke gezeigt und in Liverpool fast eine Stunde lang Widerstand geleistet hatte. Als das heimische Team nach einer vehementen, aber fruchtlosen Belagerung die Nerven zu verlieren drohte, zerstörte eine abgefälschte Flanke von Henderson, die an Estupiñán abprallte und in Rullis Tor kam, die Festung, die Emery mit monatelangen geduldigen Betonspritzen errichtet hatte.»

«El Mundo Deportivo»: «Villarreal, das von seinem ersten Champions-League-Finale träumt, muss am 3. Mai im Stadion La Cerámica im Halbfinal-Rückspiel gegen Liverpool einen 0:2-Rückstand aufholen, um am 28. Mai in Paris dabei zu sein. Aber was das Spiel und die Chancen angeht, kann man sagen, dass Villarreal am Mittwoch lebend aus Anfield herauskam und dass das Ergebnis die beste Nachricht für die Mannschaft von Unai Emery war, die keine Torchancen hatte.»