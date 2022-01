Sané zu Gnabry-Vertrag: «Wollen alle, dass Serge hierbleibt»

«Natürlich wollen wir alle weiter zusammenspielen. Wir kennen uns schon lange und wollen uns zusammen etwas aufbauen. Aber wir setzen niemanden unter Druck», sagte Sané dem «Kicker» mit Bezug auf die Vertragsverlängerungen von Joshua Kimmich, Leon Goretzka und zuletzt Kingsley Coman beim deutschen Rekordmeister, die alle im gleichen Alter sind.

«Wir wissen, wie die Situation ist. Wir waren alle schon in einer solchen Situation. Aber wir wollen alle, dass Serge hierbleibt. Weil wir ihn brauchen, weil er ein super Junge und ein guter Fußballer ist», sagte der 26 Jahre alte Sané. Der Vertrag von Nationalspieler Gnabry endet im Sommer 2023. Sanés Vertrag läuft noch bis Sommer 2025.

Leroy Sané gefällt sein Ruf in der Öffentlichkeit nicht. «Es ist nicht so, dass ich als Glamourfigur gesehen werden möchte. Die Leute, die von draußen schauen, beurteilen alles, was man macht, und packen einen in eine Schublade. Aber ich achte nicht darauf, dass ich immer gut aussehe. Das ist mir komplett egal», sagte der Profi des FC Bayern München dem «Kicker». Für ihn sei nur wichtig, was auf dem Platz passiere.

Er hoffe, inzwischen aus der Bling-Bling-Schublade raus zu sein. «Dass ich mal etwas ausgefallenere Klamotten trage, liegt daran, dass ich einfach gerne neue und andere Sachen ausprobiere», sagte der 26-Jährige. «Trotzdem liegt mein Fokus klar auf dem, was auf dem Platz passiert.»