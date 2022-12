Spekulation um Augsburgs Niederlechner

Der 32-Jährige soll der «Bild» zufolge das Interesse von Bundesliga-Rivale Hertha BSC geweckt haben. «Niederlechner soll kommen, Mittelstürmer Davie Selke (27) dafür Hertha verlassen», schrieb die Zeitung ohne Angabe einer Quelle. Offizielle Mitteilungen lagen dazu zunächst nicht vor.

Der Berater des Stürmers bestritt, dass Niederlechner schon am Montag einen Medizincheck in Berlin absolvieren wird. Sein Klient werde «am Montag zu 100 Prozent nicht in Berlin sein», wie Ingo Haspel dem TV-Sender Sky sagte. «Fakt ist, dass Florian einige Optionen für den kommenden Sommer hat. Wir haben noch keine finale Entscheidung getroffen, wo es für ihn hingehen wird», fügte der Spielerberater hinzu.

Niederlechners Vertrag beim FC Augsburg läuft im kommenden Sommer aus. Da der FC Augsburg (14. der Tabelle) und Hertha BSC (15.) direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt sind, erscheint ein vorzeitiger Abgang des Oberbayern nach Berlin aber eher unwahrscheinlich.

In dieser Saison erzielte Niederlechner in 14 Bundesligaspielen vier Treffer. Er war im Sommer 2019 vom SC Freiburg nach Augsburg gewechselt und hatte sich seitdem zur Identifikationsfigur entwickelt. Im vergangenen Winter hatte Niederlechner ein Angebot von Chicago Fire aus der US-Profiliga MLS über drei Jahre erhalten. Der FC Augsburg ließ ihn damals aber nicht ziehen.