Trainer ten Hag hofft auf Ronaldo-Verbleib in Manchester

«Wir haben mit ihm gespielt. Also wollen wir, dass er bleibt. Das ist, was wir wollen. Ich hoffe es», sagte der Niederländer nach dem 1:0-Erfolg des englischen Fußball-Rekordmeisters beim FC Southampton.

Seit Wochen gibt es Spekulationen, dass Ronaldo den Club verlassen will. Auch mit Borussia Dortmund wurde der 37-Jährige in Verbindung gebracht. Ein neuer Club fand sich für den Großverdiener in der bis Donnerstag laufenden Transferperiode allerdings noch nicht.

In der Startformation der Red Devils stand der Portugiese in Southampton erneut nicht. 22 Minuten kam der fünfmalige Weltfußballer zum Einsatz. Sein Gruß an die Fans nach dem Abpfiff erhöhte nochmals die Spekulationen, ob es womöglich sein letzter Auftritt im United-Trikot war. «Wir planen mit ihm», entgegnete ten Hag.