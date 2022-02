Umstrittene West-Ham-Entscheidung: Zouma weiter im Kader

Der in Ungnade gefallene Fußballprofi Kurz Zouma, dem Tierquälerei vorgeworfen wird, steht trotz anhaltender öffentlicher Kritik voraussichtlich auch im Kader für das Premier-League-Spiel von West Ham United bei Leicester City am Sonntag.

West Hams Kurt Zouma hat mit einem Video, in welchem er eine Katze misshandelte, im Internet für große Empörung gesorgt.

«Ja, er ist verfügbar, um gegen Leicester zu spielen», sagte West-Ham-Trainer David Moyes. «Es gibt verschiedene Sichtweisen und Meinungen dazu, ob er dabei sein sollte. Wir als Verein haben die Entscheidung getroffen und stehen dazu.»

Zouma hatte mit einem Video im Internet für große Empörung gesorgt, in dem er vor den Augen eines Kindes eine Katze misshandelt. In dem Clip war zu sehen, wie der französische Abwehrspieler die Katze wie einen Fußball tritt und mit Schuhen bewirft. Obendrein schlägt der 27-Jährige das Tier mit der flachen Hand. Die britische Tierschutzorganisation RSPCA ermittelt gegen Zouma und hat seine Katzen vorerst in Obhut genommen. «Sein Verhalten war schlimm», sagte Moyes, «es war diabolisch, aber wir haben entschieden, das er spielen wird und dabei bleiben wir.»

Zouma hatte sich für sein Verhalten entschuldigt und es als isolierten Vorfall bezeichnet, der sich nicht wiederholen werde. Vereinsintern wurde er zu einer hohen Geldstrafe verurteilt, britische Medien berichteten von umgerechnet knapp 300.000 Euro. Sponsor Adidas kündigte den Vertrag mit ihm.