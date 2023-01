Werder-Manager Baumann lehnt Füllkrug-Transfer im Winter ab

Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann (47) lehnt einen Wechsel von Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug noch in dieser Transferperiode ab. Er gehe fest davon aus, dass der 29 Jahre alte Stürmer in Bremen bleiben werde.

«Von unserer Seite wird ein Transfer auf jeden Fall nicht forciert», sagte Baumann in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). Sollte Füllkrug, der vertraglich bis 2025 an den Bremer Bundesligisten gebunden ist, im Sommer wechseln wollen, zeigte sich Baumann aber verhandlungsbereit.

Füllkrug hatte sich bei der WM in Katar als einer der wenigen deutschen Spieler mit guten Auftritten und zwei Toren in den Fokus gespielt. Dass am Sonntag sein Beraterwechsel publik wurde, wertete die Branche als Indiz für einen möglichen Wechselwunsch. «Wenn von seiner Seite aus der Wunsch kommt, zu einem anderen Verein wechseln zu wollen, dann setzen wir uns gemeinsam mit ihm damit auseinander», erklärte Baumann. In dieser Saison traf Füllkrug in bislang 14 Einsätzen für die Bremer zehnmal.

«Langsfristig» will Baumann den aktuellen Trainer Ole Werner (34) an den Verein binden. Dessen Vertrag würde sich bei einem Klassenverbleib nur bis 2024 verlängern. «Darum wollen wir bis zum Beginn der neuen Saison die Gespräche mit ihm und seinen Beratern geführt haben», sagte Baumann. Er wolle verhindern, dass Werner mit einem auslaufenden Vertrag in die neue Saison 2023/2024 geht.