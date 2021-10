Wido-Kicker hoffen auf Arena-Spiel

"200 Vereine haben sich beworben. Wir als SV Vorwärts Hiddingsel sind schon unter den Top fünf.“ Louis Feldbrügge, Pressesprecher und Faktotum der Wido-Kicker, hat den nächsten Coup am Haken. Ab Freitag kann für die Hiddingseler im Internet gestimmt werden.

„Ich hoffe, dass sich alle für uns ins Zeug legen und uns unterstützen.“ Denn Feldbrügge hat seinen Verein erfolgreich beim Veltins-Gewinnspiel angemeldet: Hier können Amateur-Vereine ein Meisterschaftsspiel in der Arena auf Schalke gewinnen. „Und da wollen wir hin“, will Feldbrügge auch seinem Trainer Lars Müller, einem der glühendsten Anhänger der Königsblauen, einen Lebenstraum erfüllen.

„Das wäre der Wahnsinn.“ Am Dienstagabend war ein zweiköpfiges Kamerateam bei den Hiddingselern und hat mehr als vier Stunden Filmmaterial gesammelt: vom Training, vom Asche- und Rasenplatz, vom Clubheim und Kabine. Auch wurden Interviews mit Spielern und Funktionären geführt.

„Daraus wird jetzt ein Beitrag erstellt, für den man ab kommenden Freitag, 12 Uhr, genau eine Woche lang abstimmen kann.“ „Der Dreh hat schon Spaß gemacht, auch wenn die Drohne in den Bäumen versenkt wurde. Die haben wir versucht, mit Bällen wieder herunterzuschießen.“ Das soll aber das einzige Malheur bleiben. „Jetzt müssen alle ihre Freunde, Bekannten und Arbeitskollegen mobilisieren, damit wir möglichst viele Stimmen bekommen und mit Hiddingsel ein Heimspiel in der Arena auf Schalke haben werden.“

Das wartet auf den Gewinner

Anreise mit dem offiziellen S04-Mannschaftsbus: vom Vereinsgelände zur Veltins-Arena Nutzung der S04-Mannschaftskabine einschließlich Entmüdungsbecken Freier Eintritt zur Haupttribüne-Arena Arena-TV-Programm mit Videowürfel, Kamerateam und Moderation n Pressekonferenz im Medienbereich After-Match-Party im „Schalker Markt“ Und natürlich das Spiel auf dem heiligen Rasen in der Veltins-Arena

www.veltins-heimspiel.de

Das war das Bewerbungsschreiben der Hiddingseler

Hey Freunde, auf einem roten Samtkissen der guten Laune präsentieren wir euch unsere Bewerbung zu „Veltins - Dein Heimspiel“. Der SV Vorwärts Hiddingsel - die Brutstätte des deutschen Qualitätsfußballs, das Venedig des Münsterlandes, das westeuropäische Kalifat am Dortmund-Ems-Kanal. Wer hier schon mal war, weiß, dass die Menschen und der Fußballverein besser drauf sind als Jesus an Ostersonntag. Effektivität, Leidenschaft und Qualität. All das kann man nicht erwarten. Okay, vielleicht vor 20 Jahren als man noch in der Bezirksliga spielte. Seitdem schwankt unsere Leistung mehr als Bambi nach drei Wodkalemon im Bierkönig. Die vergangenen Jahre waren für uns wie mein Balzverhalten auf Partys - erfolglos. Nach unserer Zeit in der Bezirksliga folgte der Abstieg über die Kreisliga A bis in die Kreisliga C. Seitdem verweilen wir dort in einer Endlosschleife des Schweigens. Wir haben Potenzial ohne Ende, dennoch ist unsere Leistung konstant unbefriedigend - wir sind im Grunde der menschgewordene VAR. Das alles tut so weh, wie ein Album von Andreas Gabalier. Seit nunmehr drei Jahren kratzen wir am Aufstieg und stehen wie ein Volvo mit doppeltem Motorschaden in der Startposition Richtung Kreisliga B. Der Aufstieg wäre für uns ein ähnlicher Durchbruch, wie das Einmaleins für Aki Watzke, doch eine schwierigere Aufgabe hatte bisher nur der Vermögensberater von Boris Becker. Eine Nominierung wäre keine kleine Geste, sondern eine Investition in die Zukunft. Eine Investition in ein Entertainmentjuwel allererster Güteklasse. Veltins und der SV Vorwärts Hiddingsel - die wichtigste westdeutsche Zusammenkunft seit Wolfgang Petry und Schlager.