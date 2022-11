Kommentar: Jetzt ist die Stunde, der Fifa die Stirn zu bieten

Fußball: WM 2022 in Katar

Die "One-Love-Binde" wird Kapitän Manuel Neuer beim WM-Auftakt gegen Japan nicht tragen. Sollte der DFB alsbald vor dem in der Angelegenheit zuständigen Internationalen Sportgerichtshof (CAS) klagen, könnten sich die Dinge wenden.

Für die richtige Entscheidung ist es nie zu spät. Und das Leben lehrt ja täglich, dass auch Umleitungen zum Ziel führen. Der DFB hat am Montag vor der Fifa gekuscht und die ­„One Love“-Kapitänsbinde zurück in den Spind gelegt. Ein Kniefall vor dem Schurken Gianni Infantino und seinen gefügigen Vasallen. Aber vielleicht doch nicht das letzte Wort. Sollte der DFB alsbald vor dem in der Angelegenheit zuständigen Internationalen Sportgerichtshof (CAS) klagen, könnten sich die Dinge wenden.

England, Wales, die Niederlande und am Dienstag auch Dänemark haben ihre Chance verwirkt, das erst angekündigte und dann zurückgezogene notwendige Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen. Deutschland spielt erst an diesem Mittwoch. So betrachtet gibt es bis zum Anstoß um 14 Uhr Hoffnung, dass der größte Fußball-Verband der Welt Flagge zeigt, den Gerichtshof anruft und damit seiner herausragenden Rolle gerecht wird.

Es geht in diesen Stunden um viel mehr als Sieg oder Niederlage. Es geht um Haltung gegenüber einem Fußball-Regime, das sich für das wunderbare Spiel schon ­lange nicht mehr wirklich interessiert. Nicht morgen und nicht auf dem Platz entscheidet sich, ob diese DFB-Elf ­Geschichte schreibt und bei der Rückkehr begeistert ­empfangen wird. Jetzt ist die Stunde.