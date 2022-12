Kommentar: Deutschland krachend gescheitert – das Debakel ist perfekt

Es ist tatsächlich passiert: Deutschland ist trotz eines Siegs gegen Costa Rica in der Vorrunde der WM in Katar gescheitert. Das hatten bei all den Nebengeräuschen wohl die wenigsten einkalkuliert. Das Debakel ist perfekt. Ein Kommentar.

Fußball: WM 2022 in Katar

Eine lange enttäuschende Vorstellung gegen Costa Rica ohne Zielstrebigkeit und dafür mit hoher Lässigkeit sowie die versagte spanische Schützenhilfe haben das deutsche Debakel am Golf perfekt gemacht. Aus in der Vorrunde! Bei allen negativen Assoziationen, die Gastgeber Katar hierzulande von Beginn an weckte – ein sportliches Scheitern hatten die Wenigsten einkalkuliert.

Pech war im Spiel, aber in allen Partien schien der Ernst der Lage nicht jedem bewusst. Der DFB ist zum dritten Mal in Serie bei einem großen Turnier früh rausgeflogen, zum zweiten Mal bei einer WM in der Vor­runde. Das ist kein Zufall, dahinter stecken auch strukturelle Probleme, die mit dem Abschied von Ex-Bundestrainer Joachim Löw nicht einfach verschwunden sind.

Einzelkritik: Deutschland gegen Costa Rica Manuel Neuer: Eine Glanztat gegen Fuller (42. Minute). Beim Ausgleich machtlos. Beim zweiten Gegentor unglücklich. Ein ganz bitterer Rekordabend im 19. und wohl letzten WM-Spiel. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Joshua Kimmich: Erstmals unter Flick für 45 Minuten auf rechts zurückversetzt. Fand dort kaum ins Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit als Sechser genügte er nicht den hohen Ansprüchen. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Niklas Süle: Der Dortmunder fand nach dem Japan-Fehlstart nie in dieses Turnier. Zu weit weg von seinen Gegnern. Paradebeispiel war das zweite Gegentor. Note: 5 Foto: www.imago-images.de Antonio Rüdiger: Was für ein Bock gegen Fuller (42.) und konfus beim zweiten Gegentor. Schaltete sich am Schluss immer mehr offensiv ein – ohne Fortune. Note: 4 Foto: www.imago-images.de David Raum: Im Anfangsschwung mit guten Flanken. Verlor im Laufe des Spiels zu sehr an Tempo. Bei Costa Ricas Kontern nicht stabil. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Leon Goretzka: Der Münchner war nicht fit. Das sah man von der ersten Minute. Ohne seine typische Dynamik. Zur Halbzeit mit muskulären Problemen raus. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Ilkay Gündogan: Verteilte im Zentrum fleißig die Bälle, in die gefährlichen Zonen kam er zu selten. Musste dann aus taktischen Gründen für Füllkrug (55.) weichen. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Leroy Sané: Startete mit viel Tempo ins 50. Länderspiel. Schuf in der engen Gegnerdefensive Räume. Für das erste WM-Tor reichte es auch für ihn nicht. Note: 3 Foto: www.imago-images.de Jamal Musiala: Dribbeln, dribbeln, dribbeln. Die Fans raunten vor Begeisterung. Das erste WM-Tor gelang dem jungen Münchner bei der WM-Premiere nicht. Note: 3 Foto: www.imago-images.de Serge Gnabry: Der deutsche Power-Man. Beruhigte mit erstem Kopfballtor im DFB-Dress erstmal die Nerven. Suchte den Abschluss. Aber zum großen Retter wurde er nicht. Note: 2 Foto: www.imago-images.de Thomas Müller: Das war kein WM-Niveau mehr. Konnte Flicks Vertrauen nicht zurückzahlen. Zu viel Flipper-Fußball. Ein trauriges Turnierende für den Rio-Weltmeister. Note: 5 Foto: www.imago-images.de Lukas Klostermann (ab 46. Minute): Kam für die zweite Halbzeit als rechter Verteidiger. Mit zu wenig Aktionsradius, um den nötigen Torwirbel auszulösen. Note: 4 Foto: www.imago-images.de Niclas Füllkrug (ab 55. Minute): Warf als Joker wieder alles rein. Scheiterte erst an Costa Ricas Torwart Navas. Sein zweites WM-Tor war dann ein nutzloser Schlusspunkt. Note: 2 Foto: www.imago-images.de Kai Havertz (ab 66. Minute): Kam in der Schlussoffensive und traf doppelt. Doch die Tore des Chelsea-Stürmers reichten nicht mehr. Note: 1 Foto: www.imago-images.de Mario Götze (ab 66. Minute): Der Frankfurter kam beim WM-Comeback wie gegen Japan als Joker. Eine Chance, mehr nicht. Der Rio-Moment ließ sich nicht wiederholen. Note: 3 Foto: www.imago-images.de Matthias Ginter (ab 90.+3): Der Freiburger bekam von Flick beim dritten WM-Turnier in der Nachspielzeit noch seine ersten WM-Minuten geschenkt. Ohne Note Foto: www.imago-images.de

Nachfolger Hansi Flick konnte dem Trend nur in den ersten Monaten entgegensteuern, zuletzt saß bei Weitem nicht mehr jede Personalentscheidung. Sein Vorteil mag sein, dass der Stellenwert dieser Weltmeisterschaft in Deutschland weitaus geringer war als anderswo und er sich in erster Linie DFB-intern rechtfertigen muss. Bei der EM 2024 im eigenen Land lassen sich weder Welpenschutz noch reduziertes Interesse geltend machen.