Live dabei: Ascheberger Alexander Stritzel reist zur WM – versteht aber die Kritik

Diese Chance wollte sich Alexander Stritzel nicht entgehen lassen. Weil die Stadien in Katar höchstens 50 Kilometer auseinanderliegen, ergibt sich die Chance so viele WM-Spiele und so viele Weltstars wie nie zu sehen. Ein mulmiges Gefühl reist für den Ascheberger dennoch mit.

Als die Fifa im Dezember 2010 die WM nach Katar vergab, ging es Alexander Stritzel so wie den meisten Fußballfans auf dem Planeten. Ungläubiges Staunen, Kopfschütteln. „Die Menschenrechtssituation im Land ist hochproblematisch. Das Turnier hätte natürlich nie dorthin vergeben werden dürfen“, sagt er. Während der Skandal im Laufe der Jahre erst mal in Vergessenheit geriet, witterte der Ascheberger allerdings plötzlich seine Chance. „Mir wurde klar, dass es nie wieder so einfach sein würde, so viele Spiele mit so vielen Top-Stars an einem Standort zu sehen.“ Denn die Stadien im Emirat sind maximal 50 Kilometer voneinander entfernt. Und so wuchs ein Plan.