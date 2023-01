3:1 in Hannover: Kaiserslautern verteidigt Platz vier

Der 1. FC Kaiserslautern hat den vierten Tabellenrang in der 2. Fußball-Bundesliga verteidigt. Im Topspiel bei Hannover 96 gewannen die personell geschwächten Gäste trotz Rückstands 3:1 (0:1) und setzten ihre erfolgreiche Auswärtsserie fort.

In dieser Spielzeit verlor der Aufsteiger noch keine Partie in der Ferne. Mit einem Sieg hätten die Niedersachsen an Kaiserslautern vorbeiziehen können.

Vor einer erstligareifen Kulisse von 36.800 Zuschauern traf Abwehrspieler Derrick Köhn (17. Minute) zunächst für die leicht überlegenen Gastgeber am ersten Zweitliga-Spieltag im neuen Jahr. Julian Niehues (49.) glich für die im zweiten Durchgang verbesserten Gäste aus. Terrence Boyd (66.) erzielte dann nach schöner Vorarbeit vom starken Außenverteidiger Hendrick Zuck den Führungstreffer für Kaiserslautern. Der eingewechselte Philipp Hercher (90.+7) erhöhte noch kurz vor dem Schlusspfiff.

Kurzfristig musste der Aufsteiger aus der Pfalz auf Philipp Klement und Nicolai Rapp verzichten. Auf der Gegenseite fehlte 96-Trainer Stefan Leitl, der vor der WM-Unterbrechung eine Sperre kassiert hatte. Co-Trainer Andre Mijatovic vertrat Leitl an der Seitenlinie.