Darmstadt eilt dank Honsak Richtung Bundesliga

Der SV Darmstadt 98 eilt dank Rückkehrer Mathias Honsak in der 2. Fußball-Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg und wird auch nach dem 19. Spieltag die Tabelle anführen.

Das Team von Torsten Lieberknecht gewann am Freitagabend souverän mit 4:0 (2:0) beim SV Sandhausen und steht bereits bei 42 Punkten. Die Verfolger Hamburger SV und 1. FC Heidenheim können damit an diesem Wochenende nicht an den Lilien vorbeiziehen.

Der über Monate verletzt ausgefallene Honsak (7. Minute) erzielte in seinem zweiten Saisoneinsatz das frühe Führungstor für die Hessen, die seit 18 Liga-Spielen in Serie ungeschlagen sind. Später legte der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Österreich (25.) mit einem zweiten Treffer sogar nach und entschied das Duell vor 7254 Zuschauern frühzeitig. Nach der Pause sorgten Oscar Vilhelmsson (55.) und Joker Emir Karic (89.) für die weiteren Tore.

Das Lieberknecht-Team war bestens ins Spiel gekommen: Honsak reagierte nach einer Ecke am schnellsten und vollendete aus kurzer Distanz zum 1:0. Im Gegenzug hätte Alexander Esswein für die Gastgeber ausgleichen können, traf allerdings nur das Außennetz. Der SVS ließ sich von dem frühen Rückstand nicht schocken und hatte Chance um Chance. Zu einem Zeitpunkt, als Sandhausen längst den Ausgleich verdient gehabt hätte, bestrafte Honsak die Gastgeber nach tollem Zuspiel von Stürmer Phillip Tietz. Schon zur Halbzeit war alles klar.