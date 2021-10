Fortuna-Profi Narey nach Beleidigungen: «Gute Besserung»

Auf Instagram schrieb der 27 Jahre alte ehemalige HSV-Spieler: «Vielen Dank an alle HSV Fans, die mich gestern warm willkommen geheißen haben. Aber allen "Fans", die mich während des Spiels rassistisch beleidigt und mit Bier beworfen haben wünsche ich vom Herzen eine gute Besserung!» Auch gegen Bakery Jatta von HSV sollen Beleidigungen gerufen worden sein. Das bestätigen HSV-Zuschauer.

«So sehr wir uns über die Rückkehr vieler Fans und die tolle Atmosphäre im Volksparkstadion gefreut haben, so enttäuscht und wütend machen uns solche inakzeptablen Vorkommnisse», schrieb der HSV via Twitter. «Der HSV steht für Vielfalt. Rassismus hat sowohl im Volksparkstadion, aber auch in unserer Gesellschaft keinen Platz. Nicht nur verbale Entgleisungen, sondern auch die Würfe von Gegenständen in Richtung handelnder Akteure akzeptieren wir nicht.» Der Verein will «alles uns Mögliche unternehmen, um die Vorfälle aufzuklären und zu ahnden».