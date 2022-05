Frau schildert sexuelle Belästigung - Club fassungslos»

Wir sind fassungslos darüber, was einer Club-Anhängerin am Sonntag während des Platzsturms angetan wurde. Umso wichtiger, dass sie auf diese Tat aufmerksam macht und der Täter hoffentlich bald gefasst wird.



Wir stehen an deiner Seite, Cosima! 🙏 #fcnhttps://t.co/Nkl3c89nfE