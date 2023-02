Klos sticht als Joker: Bielefeld siegt in Regensburg

Der Angreifer sorgte nach seiner Einwechslung mit seinen Treffern in der 85. Minute und in der Nachspielzeit für den 3:1 (1:1)-Erfolg des Bundesliga-Absteigers vor 8547 Zuschauern im Regensburger Jahnstadion. Mit 20 Punkten zogen die Ostwestfalen in der Tabelle am Jahn (19) vorbei.

Bevor Klos zweimal zuschlug, hatte der Jahn das vermeintliche Siegtor bejubelt. Doch Abwehrspieler Jan Elvedi stand bei seinem Kopfballtor nach einem Freistoß von Sarpreet Singh im Abseits (77.). Elvedi hatte den Jahn nach einem Eckball von Singh in der 2. Minute mit einem ersten Zweiligator überhaupt in Führung gebracht. Bielefeld konnte aber durch den starken Sebastian Vasiliadis zurückschlagen (11.).

Beide Mannschaften kämpften mit offenem Visier und erarbeiteten sich weitere gute Tormöglichkeiten. Die Bielefelder um den glücklosen Stürmer Janni Serra wirkten aber spielerisch reifer. Der Jahn beklagte früh eine Verletzung von Prince Osei Owusu, der in der 32. Minute bei einem Kopfball von Gegenspieler Guilherme Ramos abgeräumt wurde. Es hätte womöglich auch Elfmeter geben können.