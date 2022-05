KSC verpasst Erfolg - Dresden zum 16. Mal in Serie sieglos

Die Badener trennten sich von den Sachsen 2:2 (0:1). Patrick Weihrauch brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung. Kapitän Jerôme Gondorf (65.) und Torjäger Philipp Hofmann (74.), der im Sommer zum Erstligisten VfL Bochum wechseln wird, drehten die Partie vor 18.649 Zuschauern zu Gunsten der Karlsruher. In der Nachspielzeit traf Dresdens Michael Akoto (90.+4) aber noch zum 2:2. Sportlich stand im Wildpark nicht viel auf dem Spiel. Der KSC hat den Ligaverbleib längst sicher. Auch dass Dynamo in die Abstiegsrelegation muss, stand schon vorab fest.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch einen Schuss von Weihrauch ins linke obere Eck nicht unverdient in Führung. Der KSC, dessen Verteidiger Christoph Kobald sich am Sprunggelenk verletzte und nach einer halben Stunde ausgewechselt werden musste, kam erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit zu Chancen. Diese konnten Kyoung-Rok Choi (34.) und Hofmann (41.) aber nicht nutzen.

Mitte der zweiten Hälfte drehten die Gastgeber dann auf. Gondorf traf nach einer Ecke per Direktabnahme zum Ausgleich, Stürmer Fabian Schleusener (70.) nur die Latte. Nur wenige Minuten später erzielte Hofmann nach einem Freistoß per Kopf sein 19. Saisontor. Mit der letzten Szene schlug Akoto per Distanzschuss aber noch einmal zurück.