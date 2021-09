Marc Hensel vorerst Trainer beim FC Erzgebirge Aue

An der Seite von Hensel arbeiten Marco Kämpfe, der zuletzt im Nachwuchsleistungszentrum tätig war, und Torwarttrainer Daniel Haas. Die bisherigen Co-Trainer Tommy Jähnigen und Björn Rosemeier wurden vom Verein freigestellt. Hensel war in der Vergangenheit schon mehrfach als Interims-Trainer eingesprungen.

Am 19. September hatte sich Aue nach der 1:4-Niederlage gegen den SC Paderborn von Coach Aliaksei Shpileuski getrennt. «Ich habe selbst an das Projekt geglaubt, aber so ist es nicht umsetzbar», begründete Präsident Helge Leonhardt den Schritt. Der FC Erzgebirge ist nach dem siebten Spieltag noch ohne Sieg und rangiert mit drei Punkten am Ende der Zweitliga-Tabelle.