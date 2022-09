Paderborn setzt Heimserie fort: 3:0 gegen Regensburg

Die Ostwestfalen feierten mit dem 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Jahn Regensburg saisonübergreifend den sechsten Heimerfolg in Serie und zogen durch die Tore von Marcel Hoffmeier (21. Minute), Robert Leipertz (69.) und Marvin Pieringer (86.) wieder am Hamburger SV vorbei. Die Hanseaten hatten am Freitagabend durch das 3:2 in Kiel zwischenzeitlich die Spitzenposition übernommen.

Die Regensburger blieben dagegen im sechsten Spiel nacheinander ohne Sieg und Torerfolg. Außerdem sah Steve Breitkreutz die Rote Karte (68.) nach einem Foulspiel. Nur in der Anfangsphase konnten die Gäste das Spiel ausgeglichen gestalten, mussten jedoch mit der ersten Paderborner Torchance das 0:1 hinnehmen.

Anschließend wurden die Paderborner ihrer Favoritenrolle gerecht und hatten zahlreiche gute Möglichkeiten. Einen höheren Rückstand verhinderte der starke Jahn-Keeper Dejan Stojanovic. Bei den weiteren Gegentoren durch Leipertz und Pieringer war Stojanovic machtlos.