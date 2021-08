Schalke stellt Bozdogan für Transfergespräche frei

Can Bozdogan wurde vom FC Schalke 04 für Transfergespräche freigestellt.

Beim FC Schalke 04 hält der umfassende Kaderumbau an. Wie der Absteiger aus der Fußball-Bundesliga via Twitter mitteilte, wurde Can Bozdogan für Transfergespräche freigestellt.

Laut Medienberichten steht der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler vor einem Wechsel zu Besiktas Istanbul. Demnach soll es beim gebürtigen Kölner mit türkischer Abstammung um ein Leihgeschäft mit Kaufoption gehen. Für den Revierclub absolvierte er 17 Bundesligapartien. Mit Amine Harit (24) und Ozan Kabak (21) sollen zwei weitere Profis die finanziell angeschlagenen Schalker bis zum Ende der Transferphase am 31. August verlassen.