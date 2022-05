Schalke will im Aufstiegskampf «ruhig bleiben»

Laut Rouven Schröder, Sportdirektor FC Schalke, will man mit kühlem Kopf in die restlichen Spiele gehen.

Trotz der guten Ausgangslage des Spitzenreiters vor dem Topspiel am Samstag (20.30 Uhr) gegen den Tabellenfünften FC St. Pauli und der großen Begeisterung der Fans sei «noch nichts erreicht»: «Von Außen Euphorie zulassen. Das kannst du eh nicht aufhalten. Aber intern total ruhig und sachlich bleiben», forderte Schröder.

Der Revierclub (59 Punkte) kann im Idealfall schon am zweitletzten Spieltag den Aufstieg perfekt machen. Verpasst einer der zwei Zähler schlechteren Verfolger aus Darmstadt (in Düsseldorf) und Bremen (in Aue) einen Sieg, wäre die Bundesliga-Rückkehr bei einem eigenen Erfolg über St. Pauli perfekt.

Ein gemeinsames Frühstück der Schalker am Mittwoch sollte zur Einstimmung auf die Partie beitragen. «Der gesamte Kader freut sich auf die letzten beiden Spiele. Das ist das, was wir alle wollen. Wir wollen bis zum Ende dabei sein, uns etwas auf die Fahne schreiben», kommentierte Trainer Mike Büskens.

Rechtzeitig zum Saisonfinale kehrten die zuletzt angeschlagenen Thomas Ouwejan, Marius Bülter und Malick Thiaw in das Training zurück. Obwohl der Gegner aus Hamburg zuletzt diverse Corona-Fälle meldete, erwartet Schröder ein Duell auf Augenhöhe: «Keiner sollte glauben, dass am Samstag eine Mannschaft kommt, die uns zu irgendetwas gratulieren möchte. Das wird keine Notelf sein.» Ähnlich sieht es Büskens: «Das ist ein richtig gutes Team, das weiß: Wollen sie eingreifen ins Aufstiegsrennen, müssen sie gewinnen.»