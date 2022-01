PGA-Tour: Premierensieg für US-Amerikaner List in San Diego

Der us-amerikanische Golfer Luke List hat das PGA-Turnier in San Diego gewonnen.

Der 37-Jährige triumphierte bei dem mit 8,4 Millionen US-Dollar dotierten Event im Playoff am ersten Extra-Loch gegen seinen Landsmann Will Zalatoris. Zuvor hatten die beiden US-Amerikaner insgesamt 273 Schläge für die vier Runden auf dem Torrey Pines Golf Course benötigt. Der Weltranglisten-Erste Jon Rahm aus Spanien wurde Dritter. Für seinen Premierensieg auf der US-Tour kassierte List ein Preisgeld von 1,51 Millionen Dollar.

Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger war nach zwei Runden am Cut gescheitert und vorzeitig ausgeschieden.