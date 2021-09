21 Handball-Nationalspielerinnen für Start in EM-Quali

Die deutschen Handballerinnen starten mit einem 21-köpfigen Aufgebot um Rückkehrerin Maike Schmelzer in die Vorbereitung auf die Qualifikation zur Europameisterschaft 2022.

Bundestrainer Henk Groener nominierte die 28 Jahre alte Kreisläuferin, die zuletzt im Oktober 2020 im Kader gestanden hatte. Die DHB-Auswahl bestreitet ihre ersten Quali-Partien am 7. Oktober gegen Griechenland sowie am 10. Oktober gegen Belarus jeweils in Trier. Angeführt wird die Mannschaft dann vom neuen Kapitäninnen-Duo Alina Grijseels und Emily Bölk. Für die Partien muss der Kader auf jeweils 16 Spielerinnen reduziert werden.

«Wir wollen uns für die EHF EURO 2022 qualifizieren. Daher ist es das Ziel, vor heimischer Kulisse mit vier Punkten in die Qualifikation zu starten», sagte der Niederländer Groener. Wie viele Fans bei den Spielen in der Halle sein können, steht noch nicht fest. Die EM findet im November 2022 in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien statt.