Abschied aus Deutschland: Österreicher Weber zu Piräus

Der 36 Jahre alte Rechtsaußen hatte in den vergangenen fast anderthalb Jahrzehnten in Deutschland gespielt, war in der Saison 2014/15 Bundesliga-Torschützenkönig geworden und holte 2016 mit dem SC Magdeburg den DHB-Pokal. Nach drei Jahren bei Nordhorn-Lingen schließt er sich jetzt dem griechischen Meister an, nachdem er im April seinen Abschied bei den Niedersachsen angekündigt hatte.