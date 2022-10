Erkrankter Kohlbacher fehlt gegen Schweden und Spanien

Frankfurt/Main (dpa)

Ohne Kreisläufer Jannik Kohlbacher müssen die deutschen Handballer die Länderspiele gegen Europameister Schweden und den EM-Zweiten Spanien bestreiten. Der 27-Jährige vom Bundesliga-Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen hat aus Krankheitsgründen seine Teilnahme am Lehrgang der DHB-Auswahl in Frankfurt am Main sowie den beiden Partien im Rahmen des Euro Cups am Donnerstag in Mannheim und Samstag in Jaen abgesagt.

Von dpa