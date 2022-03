Ex-Weltmeister Hens: Magdeburg wird Meister

Der frühere Handball-Weltmeister Pascal Hens glaubt in dieser Bundesligasaison fest an den ersten deutschen Meistertitel für den SC Magdeburg seit 21 Jahren.

«Ganz ehrlich: Mir fehlt die Vorstellungskraft, wie Magdeburg das noch aus der Hand geben sollte. Sie haben einen sehr breit aufgestellten Kader mit vielen Optionen und unheimlich viel Selbstvertrauen. Sie werden sich das nicht mehr nehmen lassen», sagte Hens der Deutschen Presse-Agentur vor dem Topspiel zwischen dem SCM und Titelverteidiger THW Kiel an diesem Samstag (18.00 Uhr/ARD und Sky).

Mit 44:2 Punkten führt Magdeburg die Liga vor Kiel (38:10) und den Füchsen Berlin (35:9) an. Für Hens, der 2007 mit der DHB-Auswahl Weltmeister war und heute unter anderem als Experte für den Pay-TV-Sender Sky arbeitet, kommt diese Konstellation etwas überraschend. «Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so souverän vorneweg marschieren», sagte er.

Im Topspiel sieht der ehemalige Rückraumspieler, der am Samstag seinen 42. Geburtstag feiert, die Magdeburger aber nicht unbedingt in der Favoritenrolle. «Kiel hat es in dieser Saison nicht so konstant hinbekommen, wie man es von ihnen gewohnt ist. Aber die sind in der Lage, in jedem Spiel jeden Gegner zu schlagen. Wenn sie ihre Form haben und ihre Leistung abrufen, ist das absolute Weltklasse», sagte Hens über den Rekordmeister.