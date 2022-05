TV Emsdetten droht der Absturz in die Drittklassigkeit

Auch auf den Zusammenhalt kommt es für den TV Emsdetten in der Schlussphase der Saison an.

„Dinos“ sind sympathisch. Tyrannosaurus rex, Brontosaurus – vielfach bestaunt in Museen. Oder in Handball-Hallen, etwa in der Ems-Halle. Da spielt der TV Emsdetten seine inzwischen 35. Saison in der 2. Bundesliga bezeichnet. Doch nun schaut es danach aus, als würde „Dino“ auf das Ende seiner Zugehörigkeit zusteuern: Rang 19 und damit Vorletzter, die Münsterländer zieren aktuell einen der drei Abstiegsplätze.

„Noch haben wir acht Spiele, um uns zu retten“, widerspricht Trainer Sascha Bertow prompt. Am Freitag, ab 19 Uhr, hat der TVE als Gast des HC Empor Rostock die nächste Chance, die Wende hin einzuleiten. Am vergangenen Wochenende haben Kapitän Marcel Schliedermann & Co. schon eine liegen gelassen. Gegen Bayer Dormagen, ebenfalls akut abstiegsbedroht, unterlagen die Dettener zu Hause 28:31. Dabei war der TVE zum wiederholten Male nicht in der Lage, eine Halbzeitführung (14:11) ins Ziel zu bringen. Es war das achte Mal in dieser Saison.

Zwei Schulterverletzungen schwächen TVE

Die Tatsache, dass das Team nach der Pause schwächelt, ist ein Grund für die aktuelle Misere. Und es gibt weitere. Der Kader wurde vom ehemaligen Sportleiter André Kropp nicht breit genug aufgestellt. Zudem zündeten mehrere Neuzugänge nicht, so Dakor Dimitrievski, der für die Königsposition im linken Rückraum geholt wurde. Doch der Nordmazedonier, erst 33 Tore in dieser Saison, spielt seit Monaten kaum noch eine Rolle. Auch der Isländer Anton Runarsson konnte als Spielgestalter bisher kaum überzeugen.

Da wirkte es sich fatal aus, dass die Stammkräfte Robin Jansen und Gabor Langhans sich Ende 2021 jeweils an der Schulter ihres Wurfarms schwer verletzten. Beide wurden operiert und fallen bis zum Saisonende aus.

Nachverpflichtungen zu unkonstant

Die Nachverpflichtungen Ole Schramm, Örn Vesteinsson Östenberg und Josip Vekic zeigen gute Ansätze, doch ihnen mangelte es an Konstanz. Die Folge: Der TVE agiert im Angriff oft zu hektisch wie fehlerhaft und wirft „die Dinger einfach nicht rein“, sagt Bertow. „17 Fehlversuche“ allein beim 28:31 gegen Dormagen „sind zu viel“.

Vor allem auswärts präsentiert sich der „Dino“ meist zahnlos, stellt mit 5:25 Punkten das schwächste Gäste-Team der Liga. Ändert sich auch das nicht schleunigst, führt der Weg den Verein in die 3. Liga.