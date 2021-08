Rhein-Neckar Löwen erreichen zweite Runde

Klaus Gärtner, Trainer der Rhein-Neckar Löwen, gestikuliert am Spielfeldrand.

Die Rhein-Neckar Löwen stehen in der European League in der zweiten Qualifikationsrunde.

Der Handball-Bundesligist gewann das Rückspiel gegen den türkischen Meister Spor Toto SK Ankara mit 42:22 (23:11). Vor 450 Zuschauern in der Östringer Stadthalle war Philipp Ahouansou mit sieben Treffern bester Torschütze der Nordbadener, die bereits am Samstag an gleicher Stelle das Hinspiel mit 38:22 (18:9) für sich entschieden hatten.

Um sich die Teilnahme an der Gruppenphase zu sichern, muss der zweifache deutsche Meister noch die zweite Qualifikationsrunde überstehen. In dieser steigen auch die Bundesligisten Füchse Berlin und TBV Lemgo Lippe in den Wettbewerb ein. Titelverteidiger SC Magdeburg ist bereits für die Gruppenphase gesetzt.