Hockey-Damen gewinnen Match in Indien im Penaltyschießen

Deutschlands Hockey-Damen haben in ihrem ersten von zwei Pro-League-Spielen gegen Indien einen Achtungserfolg erzielt.

Die deutschen Hockey-Damen gewannen in Indien nach Penaltyschießen.

Nach einem 1:1 (1:1) in der regulären Spielzeit setzte sich die mit einem Perspektiv-Team angetretene DHB-Auswahl in Bhubaneswar im Penaltyschießen mit 2:1 gegen die Gastgeberinnen durch.

Carlotta Sippel egalisierte vor 3000 Zuschauern im Kalinga Hockey Stadium die indische Führung. Im fälligen Penaltyschießen, in dem ein Zusatzpunkt vergeben wird, trafen dann Pauline Heinz und Sara Strauss für Deutschland, das am Sonntag (12.30 Uhr/MEZ) an gleicher Stelle erneut auf die heimstarken Inderinnen treffen wird.