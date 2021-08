Ironman Hamburg: Siege für Zimmermann und Ex-Ruderer Wichert

Laura Zimmermann aus Baiersbronn hat beim Ironman in Hamburg der Frauen-Wertung gewonnen.

Die 31-Jährige erreichte das Ziel auf dem Rathausmarkt nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in der Zeit von 8:54:31 Stunden. Zweite wurde Renee Kiley aus Australien (8:56:48) vor der favorisierten US-Amerikanerin Lauren Brandon (9:00:50).

In der Gesamtwertung bei den Männern gab es dagegen einen deutschen Dreifacherfolg. Der ehemalige Leichtgewichts-Ruderweltmeister Lars Wichert (Hamburg/8:12:43) verwies Jan Stelzner (Lübeck/8:30:31) und Alexander Siegmund (Hamburg/8:37:18) auf die Plätze zwei und drei.

Zimmermann wechselte nach dem Schwimmen mit deutlichem Rückstand (12:11 Minuten) auf die Führende Brandon auf das Rad. Auch die abschließende Marathon-Laufstrecke nahm die Deutsche vom vierten Platz (+8:34) aus in Angriff. Dann holte Zimmermann aber auf und ging nach zwei Dritteln des Rennens in Führung.

Am vergangenen Freitag hatten Ironman-Germany-Chef Oliver Schiek und die Stadt Hamburg eine Vereinbarung unterzeichnet, dass die Veranstaltung bis 2024 weiter in der Elbmetropole ausgerichtet wird. Zudem wird im kommenden Jahr der EM-Titel bei den Frauen in Hamburg vergeben.