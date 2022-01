Klosterhalfen bei Millrose Games Dritte über die Meile

Konstanze Klosterhalfen ist bei den Millrose Games in New York auf den dritten Platz im Rennen über eine Meile gelaufen.

Bei dem traditionellen Leichtathletik-Hallenmeeting siegte über die 1609 Meter wie schon 2020 die Amerikanerin Elle Purrier St. Pierre in 4:19,30 Minuten. Zweite wurde Josette Norris, ebenfalls aus den USA, in 4:20,81 Minuten; die 24-jährige Leverkusenerin Klosterhalfen folgte in 4:22,59 Minuten.

Verwirrung gab es um einen angeblichen Kugelstoß-Weltrekord von Olympiasieger Ryan Crouser. Der Amerikaner wuchtete die Kugel im zweiten Versuch laut Anzeige auf 23,38 Meter, doch wegen Problemen mit dem Messgerät wurden später alle Versuche dieses Durchgangs annulliert. Crousers Rekordmarke in der Halle steht bei 22,82 Metern.