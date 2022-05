Spitzenläuferin Klosterhalfen mit Bestzeit Vierte in den USA

Eugene (dpa)

Die deutsche Spitzenläuferin Konstanze Klosterhalfen hat sich in der Anfangsphase der WM-Saison in guter Form gezeigt. Die WM-Dritte von 2019 kam auf der selten gelaufenen Distanz über zwei Meilen in 9:16,73 Minuten als Vierte ins Ziel.

Von dpa