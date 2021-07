Ludwig/Kozuch nun gegen Brasiliens Top-Beach-Duo

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig trifft mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch im Achtelfinale der Olympischen Spiele auf das Top-Duo Agatha Bednarczuk/Eduarda Santos Lisboa.

Die als Agatha/Duda bekannteren Brasilianerinnen belegten in ihrer Gruppe ebenfalls Rang zwei. Die Partie ist am Sonntag (10.00 Uhr MESZ). Ludwig und Agatha standen 2016 in Rio de Janeiro mit ihren damaligen Partnerinnen bereits im Olympia-Finale - Ludwig gewann mit Kira Walkenhorst Gold. Agatha spielt nun wie Ludwig an der Seite einer Olympia-Debütantin, für Duda und Kozuch ist Tokio jeweils die Premiere. Die genaue Ansetzung der Partie war zunächst nicht klar.