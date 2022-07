Haas-Teamchef: Schumacher hat sich «deutlich verbessert»

Silverstone (dpa)

Mick Schumacher ist in der Formel 1 nach Ansicht seines Teamchefs trotz der jüngsten Enttäuschungen und Kritik auf dem richtigen Weg. «Er hat sich deutlich verbessert. Er muss jetzt einfach über diese Hürde der ersten Punkte kommen. Er weiß, dass er es kann», sagte Haas-Rennleiter Günther Steiner vor dem Grand Prix in Silverstone am Sonntag (16.00 Uhr/RTL und Sky). Der Weg zu seinen Premierenpunkten in der Rennserie wird für Schumacher von Startplatz 19 in Großbritannien jedoch sehr weit.

Von dpa