Lewis Hamilton genießt Abstecher in Modeszene

Ausflüge in die Modeszene geben Lewis Hamilton Kraft für den Titelkampf in der Formel 1.

«Ich liebe die Umgebung, wo ich mich selbst ausdrücken kann», sagte der Mercedes-Fahrer, der in einem Männerrock zur offiziellen Pressekonferenz in Istanbul erschien. Die Formel 1 hingegen sei «nie ein einfacher Ort» gewesen, «man selbst zu sein».

Hamilton liegt vor dem Großen Preis der Türkei nur zwei Punkte vor Herausforderer Max Verstappen im Red Bull. «Die Intensität dieser ganzen Saison ist so schwierig für jeden», bemerkte der Engländer. Auftritte in der Modeszene wie zuletzt in Paris würden eine Last von ihm nehmen. Er könne dann «frisch, erholt, positiv» an die Rennstrecke zurückkehren.