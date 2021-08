Perez bleibt 2022 Verstappen-Teamkollege bei Red Bull

Der Mexikaner Sergio Perez fährt auch im kommenden Jahr für das Formel-1-Team von Red Bull. Wie der Rennstall am Rande des Großen Preises von Belgien verkündete, bleibt der 31-Jährige ein zweites Jahr Teamkollege des Niederländers Max Verstappen.

Perez war erst vor der aktuellen Saison zum früheren Konstrukteurs-Weltmeister gewechselt und feierte im Juni in Aserbaidschan seinen ersten Sieg für den neuen Arbeitgeber. Insgesamt hat der Routinier zwei Grand-Prix-Erfolge in seiner Karriere eingefahren. Verstappen ist bereits bis 2023 an Red Bull gebunden.