Pressestimmen zum Großen Preis von Mexiko

Italien:

«La Gazzetta dello Sport»: «Und es sind 14! Max Verstappen ist seit heute der Fahrer mit den meisten Siegen in einer einzelnen Saison in der Geschichte der Formel 1. Eine goldene Saison für den niederländischen Weltmeister (...).»

Frankreich:

«L'Équipe»: «Max Verstappen ist ein Mann der Rekorde. Bereits vom Start an war er ganz alleine, und der Niederländer gab die Führung des Rennens nicht mehr ab und holte seinen 14. Saisonsieg.»

Großbritannien:

«The Sun»: «Max Verstappen fährt souverän den Sieg beim Großen Preis von Mexiko der Formel 1 ein und Lewis Hamilton verpasst als Zweiter seinen ersten Saisonsieg»

«Daily Mail»: «Max Verstappen gewann den Großen Preis von Mexiko, eine taktische Schlacht, das ödeste Rennen des Jahres, ein Triumph der Geschwindigkeit und der Strategie von Red Bull, ein persönlicher Meilenstein für den besten Fahrer der Welt und mehr Schmerz für Lewis Hamilton.»

«The Guardian»: «Ganz wie ein Mann auf dem Höhepunkt seines Schaffens kam Max Verstappen kaum ins Schwitzen, als er seinen Namen in die Formel-1-Rekordbücher eintrug. Nachdem er aus seinem Fahrzeug stieg, wirkte er sorglos und gelassen - als ob er gerade eine Spritztour ans Meer an einem Sonntagnachmittag genossen hätte. Ein Bild, das seine Saison zusammenfassen könnte.»

Österreich:

«Kronen Zeitung»: «Verstappen rast zum Sieg und übertrifft Schumacher.»

Schweiz:

«Blick» : «Auffällig: Die Machtverhältnisse in der Motorsport-Königsklasse zeigen sich beim 60-jährigen Jubiläum des Mexiko-GP einmal mehr. Die drei Leaderteams (Red Bull, Mercedes und Ferrari) fahren in einer eigenen Liga und belegen die ersten sechs Plätze - mit Wahnsinns-Vorsprüngen.»

Spanien:

«Marca»: «Max Verstappen ist im Moment einzigartig in der Formel 1. Der Weltmeister hat beim Großen Preis von Mexiko seinen 14. Sieg in diesem Jahr erreicht, ein historischer Rekord in einer einzelnen Formel-1-Saison.»

«La Vanguardia»: «Das mit dem blonden Niederländer ist kaum zu fassen: Er hat 14 Siege in 20 Rennen errungen. Und er könnte den absoluten Rekord sogar noch auf 16 heben, wenn er die zwei verbleibenden Rennen in Brasilien und Abu Dhabi gewinnt.»