Schumachers Haas-Team: Erste Bilder des neuen Rennwagens

Haas veröffentliche erste Computer-Bilder des neuen VF-22. Der Wagen ist auch diesmal weitgehend in Weiß gehalten. Auffällig sind die schmalen geschwungenen Lackierungen an den Seiten in Weiß-Blau-Rot, die die Farben der russischen Flagge widerspiegeln. Das russische Bergbauunternehmen Uralkali ist Hauptsponsor. Die endgültige Form des Autos dürfte sich allerdings zum Start der Tests noch unterscheiden.

Haas hatte in der vergangenen Saison schon frühzeitig die Entwicklung des Wagens eingestellt und sich auf 2022 konzentriert. «Hoffentlich trägt diese Entscheidung Früchte und wir können wieder um Punkte kämpfen und etwas aus den Wochenenden mitnehmen», sagte Teambesitzer Gene Haas. Der Rennstall war 2021 der einzige, der keinen Punkt holte. Auch in der neuen Saison fahren Schumacher und Nikita Masepin aus Russland für das US-Team.

Die Rennwagen haben ab dieser Saison ein komplett neues Design. Das Aerodynamik-Konzept wurde überarbeitet, um das Überholen zu erleichtern und mehr direkte Duelle zu fördern. Zudem wird mit den breiteren 18-Zoll-Rädern gefahren.

Die Formel 1 testet inoffiziell vom 23. bis zum 25. Februar in Barcelona, dann vom 10. bis 12. März offiziell in Bahrain. Eine Woche darauf beginnt dort auch die neue Grand-Prix-Saison.