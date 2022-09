Verstappen denkt in Singapur noch nicht an Formel-1-Titel

Mit elf Siegen in 16 Saisonrennen hat Verstappen bisher 335 Punkte eingefahren.

«Ich denke nicht wirklich an die Meisterschaft, ich möchte nur ein positives Wochenende auf der Strecke haben und es Rennen für Rennen angehen. Es gibt keinen Grund zur Eile», sagte Verstappen vor dem Großen Preis von Singapur am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) in einer Mitteilung seines Red-Bull-Teams.

Um zum zweiten Mal nacheinander Champion zu werden, muss der 24 Jahre alte Niederländer im asiatischen Stadtstaat gewinnen und zudem auch die Konkurrenz mitspielen. Mit elf Siegen in 16 Saisonrennen hat Verstappen bisher 335 Punkte eingefahren. Verfolger Charles Leclerc kommt im Ferrari auf dem zweiten Platz auf 219 Punkte. Hat Verstappen nach dem anstehenden Grand Prix mindestens 138 Zähler Vorsprung, ist er nicht mehr zu schlagen. Gelingt ihm kein Sieg, kann er erst kommende Woche in Japan den Titel gewinnen. Der Triumph ist bei sechs ausstehenden WM-Läufen wohl nur eine Frage der Zeit.

«Wir waren schon eine Weile nicht mehr in Singapur, also wird es interessant zu sehen, wie sich die Strecke entwickelt hat», sagte Verstappen mit Blick auf das Nachtrennen unter Flutlicht. 2020 und 2021 wurde der Grand Prix aufgrund der Corona-Pandemie jeweils abgesagt. Bei der bislang letzten Austragung 2019 gewann Sebastian Vettel für sein mittlerweile ehemaliges Team Ferrari.