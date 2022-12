Vettel im Smoking: Auszeichnung für Motorsport-Lebenswerk

«Ich denke, es ist die Gelegenheit, mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten, die mit so großer Leidenschaft bei der Sache sind», sagte Vettel auf die Frage, was er am Rennfahren vermissen werde. «Vor zehn Jahren dachte ich: 'Das ist normal, so lebt jeder sein Leben'. Dann habe ich aber herausgefunden, dass das nicht normal ist und viele Menschen dieses Privileg nicht haben.»

Vettel (35) wurde viermal nacheinander mit Red Bull Weltmeister. Von seinen 299 Grand Prix gewann der Hesse 53. Das Saisonfinale am 20. November in Abu Dhabi für Aston Martin war sein letztes Rennen in der Formel 1.

«Es ist nicht so, dass ich die Formel 1 hasse, ich habe die letzten paar Rennen genossen, aber nach der Ankündigung fiel eine große Last von meinen Schultern, denn dieser Sport war ein Leben lang in meinem Kopf», sagte Vettel, der künftig mehr Zeit für seine Familie aufbringen möchte.