Weltverband verlangt Verpflichtungserklärung von Masepin

Mick Schumachers bei Haas vom Aus bedrohter russischer Formel-1-Stallrivale Nikita Masepin darf nur unter verschärften Bedingungen in der Königsklasse des Motorsports weiter starten.

Wie der Motorsport-Weltverband Fia mitteilte, müssen russische und belarussische Fahrer eine Verpflichtungserklärung unterschreiben. Demnach müssen sie die Entscheidungen des Weltrats vom 1. März anerkennen, wo der russische Angriff unter Unterstützung von Belarus auf die Ukraine verurteilt wurde. Diese Verfügung gelte «bis auf Weiteres».

So wäre es Masepin auch untersagt, russische Symbole in jeder Form zu verwenden. Zudem dürfte er sich nicht auf eine Weise äußern, die den Interessen der Fia widerspricht. «Ich werde insbesondere keine (direkte oder indirekte) Unterstützung für die russischen und/oder belarussischen Aktivitäten in Bezug auf die Ukraine äußern», hieß es. Darüber hinaus ließ sich der Motorsport-Weltverband vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs weitere Schritte offen.

Masepin darf für den Fall, dass ihn Haas weiterbeschäftigt, ohnehin nur als neutraler Athlet starten. Der Fernsehsender Sky hatte aber am Donnerstag über die angeblich feststehende Trennung des US-Teams von dem 23-Jährigen berichtet. Eine Bestätigung gab es zunächst nicht. Angeblich soll der amerikanisch-brasilianische Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi den Moskauer ersetzen.

Haas-Teamchef Günther Steiner hatte in der vergangenen Woche die weitere Zukunft von Masepin als Fahrer und vom russischen Bergbauunternehmen Uralkali als Geldgeber offengelassen.