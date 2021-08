Mercedes zieht sich 2022 aus der Formel E zurück

Mercedes hatte sich mit Nyck de Vries die WM-Titel in Fahrer- und Teamwertung in der Formel E gesichert.

Nach Audi und BMW wird sich auch Weltmeister Mercedes aus der Formel E zurückziehen. Der Autobauer verkündete das Ende seines Engagements in der vollelektrischen Rennserie nach der kommenden Saison.

Werksseitig will sich Mercedes dann voll auf die Formel 1 als «Entwicklungslabor» für die Serienproduktion konzentrieren, wie es in der Mitteilung hieß. Erst am vergangenen Wochenende hatte sich der Hersteller mit Nyck de Vries die WM-Titel in Fahrer- und Teamwertung in der Formel E gesichert.

Weiterer Rückschlag

Für die Rennserie ist der Ausstieg von Mercedes ein weiterer Rückschlag. Zuvor hatten schon Audi und BMW ihren Abschied zum Ende der abgelaufenen Saison vollzogen. Mercedes war erst seit 2019 mit einem eigenen Team dabei. Die Ressourcen aus dem Formel-E-Projekt sollen künftig in die schnellere Elektrifizierung der Automarke fließen, die noch vor Ende des Jahrzehnts vollelektrisch werden will.

Der jüngste WM-Erfolg werde «als ein historischer Meilenstein in die lange Rennsportgeschichte von Mercedes-Benz eingehen», sagte Toto Wolff, der Motorsportchef des Autobauers. «Jetzt werden wir alles dafür geben, um sicherzustellen, dass wir unser Formel-E-Abenteuer in der Saison 8 erfolgreich beenden», fügte der Österreicher hinzu. Der Rückzug ist für August 2022 avisiert.