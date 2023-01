Rallye-Pilot Ken Block stirbt bei Schneemobil-Unfall

«Ken war ein Visionär, ein Pionier, eine Ikone», schrieb Hoonigan Racing: «Vor allem war er aber ein Vater, ein Ehemann.» Block hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.

Er sei am Boden zerstört, schrieb der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton bei Instagram. Er sei derzeit die meiste Zeit nicht in den Sozialen Netzwerken aktiv, habe dann aber die Nachricht vom Tod eines lieben Freundes bekommen.

Hamilton betroffen

«Er war so ein wunderbarer Mensch, das Leben hat er in vollen Zügen genossen», betonte Hamilton und erinnerte sich auch noch an ein gemeinsames Heli-Ski- und Snowboarderlebnis vor ein paar Jahren in Kanada: «Wir hatten so viel gegenseitigen Respekt.»

«Schockiert», zeigte sich auch der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jenson Button. Bei Twitter schrieb der Brite: «Unser Sport hat heute einen der Besten verloren, aber vor allem einen großartigen Mann.»

Das örtliche Sheriff-Büro erklärte in einer Stellungnahme unter anderem auf Facebook, dass Block am Montag im Bereich Mill Hollow auf einem steilen Hang gefahren sei. Das Schneemobil sei dabei umgestürzt und auf Block gelandet.

Bei Unfall alleine gefahren

Nachdem unter anderem Rettungskräfte und Polizei an den Unfallort geeilt waren, wurde er noch vor Ort für tot erklärt, hieß es vom Sheriff-Büro. Block sei zwar mit einer Gruppe unterwegs gewesen, beim Unfall sei er jedoch allein gefahren. Die offizielle Todesursache muss noch durch den zuständigen Gerichtsmediziner geklärt werden.

Blocks Rallye-Karriere begann 2005. Er war auch erfolgreich im Rallycross und gewann Medaillen bei den X-Games. Ruhm erlangte er weltweit durch seine legendären und spektakulären Driftvideos.